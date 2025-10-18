来季から先発に転向する広島の栗林良吏投手が１８日、大野練習場で心機一転への思いを語った。入団からリリーフ一筋、５年間で２７１登板１３４セーブを積み重ねてきたが、新井監督の提案によって来季３０歳シーズンで異例といえる挑戦に踏み切る。

「不安はあるが、練習して、その不安を自信に変えられるように。逆に言えば、今までと違ったモチベーションでシーズンオフを迎えているので、練習も例年より追い込める。やらなきゃ、という気持ちです」

９月に入って提案を受け、シーズン終了のタイミングで正式な打診があった。「新井さんから『やれ！』というより『考えているけど、どうだ』と。選択権をいただいた」と、最終的には自身で決断した。トヨタ自動車時代はエースとして活躍した。入団２年目まで先発への思いはあったという。今は別の感情で先発挑戦を受け止める。

「正直、今はチームに貢献できるところなら、どこでもいいという思い。監督が、そうやって考えてくださっているなら、そこで頑張りたい。自分としては期待に応えたいという気持ちが今は一番です」

トヨタ時代は、一発勝負の中での先発を経験してきた。それが守護神としてのパフォーマンスにいき、さらに今回の先発挑戦にもつながる。「１イニング、１イニングを大事に、結果的に６回、７回、８回、９回と積み重ねていけたら。そこは長年先発をやっている人の気持ちとは違うかも」。守護神を経験してきたからこその強みもあるはずだ。

新井監督は「いい意味で遊びができるようになれば投手としての幅も広がると思う」と、今後に期待を込める。今季、守護神をハーン、森浦に譲った夏場以降は試合状況によって６、７、８回に登板。ブルペンでの準備の数は、守護神時代より増えていた。昨年１０月に右肘手術を受けたこともあり、先発挑戦は心身において負担軽減の意味合いもある。

先発陣は今季、床田の９勝を最多に、９３年以来３２年ぶりに２ケタ勝利ゼロという屈辱シーズンとなった。大瀬良、森下という柱に加え、今季７勝の森、さらに若手も控える。リリーフとして豊富な実績を持つとはいえ、横一線からの競争となる。

「今は『目標は？』と言われてもいないですけど、来春のキャンプを通して目標を立てられるように。例年以上に気合が入っていますし、自信を持ってキャンプに入れるように頑張りたい」

シーズンが終わって間もないが、新たな挑戦はすでに始まっている。