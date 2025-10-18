◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦１１位でシード権（１０位以内）を逃した順大が２位で通過し、１５年連続６７度目の出場を決めた。前回大会は、予選会では１１位で敗退した東農大と１秒差の１０位で突破。本戦では１０位の帝京大と７秒差の１１位でシード権を逃した。波乱万丈の２４年度を過ごした順大は今季は地力をつけた。

本戦であと一歩、シード権に届かなかったが、チームは下を向かなかった。「悔しさを持って取り組んだところもありますけど、やれるっていう実感も感じてくれた。前を向いてスタートできたので、今のチームになっていると思います」と長門俊介監督。夏場は２６〜２７度と暑さがある午前中にもメイン練習をこなすなど暑さ対策も徹底し、「しぶとい走りができるようになった」。

石岡大侑主将（４年）も「暑いのはあまり好きじゃないんですけど、練習ではどんな状況でも走らないといけないので、耐性がついてきたと感じています」とこの日はチーム６番手で粘り強く走った。

順大は２２年の箱根駅伝本戦で２位と躍進。長門監督、今井正人コーチが４年生だった２００７年以来の１２回目の優勝に近づく力を見せた。２３年も５位と上位で戦ったが、２４年の第１００回大会では１７位に終わり、４年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した。

前回は予選会では１秒差でぎりぎりに通過。本戦では７秒差でシード権に届かなかった。昨季、劇的な１年を過ごした順大は今季、たくましくなった。長門監督は「本戦は５強を崩したい」とシード権より上を目指すことを宣言。順大は強さを増して箱根路に戻ってくる。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆順大 １９５２年創部。箱根駅伝は５８年に初出場。６６年に初優勝し、歴代４位の優勝１１回。出雲駅伝は優勝３回（９９〜２００１年）。全日本大学駅伝は００年に優勝し、同年度は学生駅伝３冠を獲得。練習拠点は千葉・印西市。タスキの色は白地に赤。主なＯＢは、男子１万メートル日本記録保持者の塩尻和也（富士通）、男子３０００メートル障害日本記録保持者で２１年東京五輪７位、２４年パリ五輪８位、２５年東京世界陸上８位の三浦龍司（スバル）ら。