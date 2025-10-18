残留争い続く横浜ＦＭがホームで浦和と対戦…角田涼太朗が先発　ベンチ入りは通常より１人少ない８人編成

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節　横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）

　横浜ＦＭがホームで浦和と対戦する。

　前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。

　残り５試合の相手は、浦和、広島、京都、Ｃ大阪、鹿島で、鹿島以外には前半戦で負けているだけに、まずは浦和戦で雪辱を果たし、Ｊ１残留への弾みを付けたい。

　柏戦で負傷交代していたＤＦ角田は先発入り。しかし、前節はベンチ入りしていたＤＦデン、ＦＷ宮市は前日の全体練習も不参加でこの日もベンチ外。９人の交代枠を１枠空けたベンチ８人編成で臨むことになった。以下が横浜ＦＭの先発メンバー。

　【横浜ＦＭ】

　▽ＧＫ　朴一圭

　▽ＤＦ　加藤蓮　キニョーネス　角田涼太朗　鈴木冬一

　▽ＭＦ　渡辺皓太　喜田拓也　植中朝日

　▽ＦＷ　クルークス　谷村海那　井上健太

　▼控え　木村凌也　諏訪間幸成　天野純　山根陸　クルード　オナイウ情滋　　デービッド　ユーリ