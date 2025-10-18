残留争い続く横浜ＦＭがホームで浦和と対戦…角田涼太朗が先発　ベンチ入りは通常より１人少ない８人編成

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節 横浜ＦＭ―浦和（１８日・日産スタジアム）

横浜ＦＭがホームで浦和と対戦する。

前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス１６）で並んでいる。

残り５試合の相手は、浦和、広島、京都、Ｃ大阪、鹿島で、鹿島以外には前半戦で負けているだけに、まずは浦和戦で雪辱を果たし、Ｊ１残留への弾みを付けたい。

柏戦で負傷交代していたＤＦ角田は先発入り。しかし、前節はベンチ入りしていたＤＦデン、ＦＷ宮市は前日の全体練習も不参加でこの日もベンチ外。９人の交代枠を１枠空けたベンチ８人編成で臨むことになった。以下が横浜ＦＭの先発メンバー。

【横浜ＦＭ】

▽ＧＫ 朴一圭

▽ＤＦ 加藤蓮 キニョーネス 角田涼太朗 鈴木冬一

▽ＭＦ 渡辺皓太 喜田拓也 植中朝日

▽ＦＷ クルークス 谷村海那 井上健太

▼控え 木村凌也 諏訪間幸成 天野純 山根陸 クルード オナイウ情滋 デービッド ユーリ