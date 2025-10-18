そうめんに飽きたらトッピングでアレンジ！ 濃厚で食べごたえのある「とうもろこしそうめん」／まだなつレシピ
立秋を過ぎているにもかかわらず、長引く暑さでバテ気味になっていませんか？
夏が終わったはずなのに暑さがなかなか終わらない「まだなつ季」は食欲も湧かないし、火を使う料理はしたくない…。そんな時季にぴったりな、火を極力使わず、買い物にも行かず、ひんやりとして食欲増進が期待できるお助けレシピを紹介します。
人気料理家・東山広樹氏が考案するレシピは、家にあるもので手軽にササッと作れるものばかり。食欲がなくても箸がとまらなくなるレシピが満載です。
※本記事は『何もしたくない日のまだなつレシピ』（五季そうさまプロジェクト：編、東山広樹：レシピ監修/大和書房）から一部抜粋・編集しました
撮影：中田浩資（Lingua Franca）
漫画：かわいちひろ
