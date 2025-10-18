加藤あい、髪が乱れた“ほろ酔い”ショット「お茶目」「ポーズもお洋服もかわいい」
俳優の加藤あい（42）が17日、自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いショットを公開した。
【写真】「お茶目」加藤あいの髪が乱れた“ほろ酔い”ショット
「Yes, a little tipsy!（少し酔っています）」とつづり、頬に手を近づけ、ほほ笑む加藤のソロショットを披露。リラックスした表情で自然体の加藤の姿が写し出されている。「#髪が乱れているのは帽子のせい #酔うといつもポーズは昭和」とユーモアを交えたハッシュタグを添えた。
そのほか、ワインボトルやおしゃれな料理、アクセサリーを写した自撮りショットなども投稿し、充実したひとときを報告した。
この投稿にファンからは「美しい」「永遠に美人」「あららっ、またお茶目な感じでw」「ポーズもお洋服もかわいいです！」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「お茶目」加藤あいの髪が乱れた“ほろ酔い”ショット
「Yes, a little tipsy!（少し酔っています）」とつづり、頬に手を近づけ、ほほ笑む加藤のソロショットを披露。リラックスした表情で自然体の加藤の姿が写し出されている。「#髪が乱れているのは帽子のせい #酔うといつもポーズは昭和」とユーモアを交えたハッシュタグを添えた。
そのほか、ワインボトルやおしゃれな料理、アクセサリーを写した自撮りショットなども投稿し、充実したひとときを報告した。
この投稿にファンからは「美しい」「永遠に美人」「あららっ、またお茶目な感じでw」「ポーズもお洋服もかわいいです！」など、さまざまな反響が寄せられている。