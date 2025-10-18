AKB48伊藤百花、圧倒的な“美少女感”あふれる制服SHOTを披露！鎌倉を舞台に自然体の魅力が光る

日本を代表するアイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花の1stフォトブックが12月11日に発売されることが決定した。

【写真】鎌倉の犬カフェでの笑顔満開SHOTも公開

2024年3月にAKB48の19期生としてお披露目され、今年4月に発売されたAKB48の65thシングル『まさかのConfession』では表題曲選抜メンバーに初選出されるなど、注目を集める伊藤。

今回のフォトブックはグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は鎌倉ひとり旅、読み物編は好きなものとヒストリー、Q＆Aという構成となっている。

鎌倉ロケでは、寝起きから朝食、歯磨き、リビングでくつろぐプライベート感溢れるシーンや、中庭のプールに飛び込んだり、制服で電車通学したりと青春感あふれるシーン、他にも浴衣で街ブラしたり、公園で遊んだり、犬カフェに行ったり、一緒にデートを楽しんでいるような感覚になれるさまざまなシチューションで撮影を敢行。

また、夕方の海辺のシーンでは、アイドルの時とは異なる大人っぽくダークな雰囲気の彼女が収められている。

12月6日に22歳になる彼女の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックに仕上がった。