マレーシア航空は、5路線で増便や機材の大型化を実施する。

クアラルンプール〜マレ線は10月31日から、1日1往復から週8往復に増便する。クアラルンプール〜シドニー・メルボルン線は2026年3月29日から、1日2往復から週13往復に増便し、4月4日（現地発翌日）からは1日2往復を運航する。クアラルンプール〜ブリスベン線は2026年夏スケジュールも継続運航する。

クアラルンプール〜コロンボ線は8月21日から10月25日まで、ボーイング737-800型機からエアバスA330-300型機もしくはエアバスA330-200型機に機材を大型化する。

■ダイヤ

MH487 クアラルンプール（21：00）〜マレ（22：20）／金

MH486 マレ（23：20）〜クアラルンプール（07：05+1）／金

MH135 クアラルンプール（20：40）〜ブリスベン（06：45+1）／火・木・金・土・日

MH134 ブリスベン（08：00）〜クアラルンプール（14：30）／月・水・金・土・日

MH251 クアラルンプール（20：00）〜シドニー（06：25+1）／月・火・水・木・金・日（2026年3月29日〜4月3日）、毎日（4月4日〜）

MH250 シドニー（08：25）〜クアラルンプール（15：15）／月・火・水・木・金・土（2026年3月29日〜4月4日）、毎日（4月5日〜）

MH147 クアラルンプール（20：30）〜メルボルン（06：15）／月・火・水・木・金・日（2026年3月29日〜4月3日）、毎日（4月4日〜）

MH146 メルボルン（07：45）〜クアラルンプール（14：30）／月・火・水・木・金・土（2026年3月29日〜4月4日）、毎日（4月5日〜）