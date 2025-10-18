大谷翔平、衝撃の3HR＆10K！　規格外の躍動に米殿堂入り投手も愕然「変化球は平均以上。速球も平均以上。オオタニの全てが唯一無二だ」

ブルワーズ打線を寄せ付けない快投を見せた大谷(C)Getty Images

リーグ連覇を呼び込む投打にわたる活躍が米球界を熱狂させている。

現地時間10月17日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われているブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては初回の第1打席と4回の第3打席、7回の第4打席にそれぞれ特大アーチをマーク。投げても6回途中（100球）を投げ、被安打2、無失点、10奪三振の好投を見せた。

【動画】勢いが止まらない！先発試合で圧巻の2発目のアーチをかけた大谷の打撃シーン

チームが2年連続でのリーグ制覇に王手をかけた状況で大谷は異彩を放った。

初回の第1打席に右翼席に飛び込む飛距離446フィート（約136メートル）の特大アーチを放った大谷は、投手としてブルワーズ打線の前に立ちはだかる。

4回表に先頭打者のジャクソン・チョウリオに二塁打を打たれた背番号17は、この試合で初めて得点圏に走者を置くピンチを招いたが、後続を危なげなく抑えて無失点で切り抜ける。これでふたたび勢いに乗った右腕は、スイーパーとスプリットを軸に、相手打線を翻弄。淡々とアウトを重ね続けた。