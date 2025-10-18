◆東京六大学野球秋季リーグ戦第６週第１日▽明大―早大（１８日・神宮）

東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式に、早大、トヨタ自動車で投手として活躍した「ミスター社会人」こと佐竹功年氏（４２）が登場した。

マウンド上には立たず、少し前から第１投。「気になる投手もいるんじゃないかと。きょうは大事な試合なので、そこは僕が立ち入るべきじゃないと思っていました」。惜しくもワンバウンドとなり「ストライクが投げられなかったのは心残りですね。（自己採点は）２点です。やっぱり神宮に来ると、ストライク入らないなあ。大学時代の苦い思い出がよみがえりました」と笑顔で語った。

早大時代は通算２７試合に登板し、４勝４敗、防御率１・８０。トヨタ自動車入社後に才能が開花した。試合前には早大ナインに「結果を考えてプレーしても、うまくいかない。準備してきたことを１００％、球場で出すことを意識して、そこだけに集中してやってほしい」と伝えた。「出ているメンバーだけでなく、部員全員に役割がある。２時間半という短い時間、集中して自分の役割を全うしてほしい」との言葉を贈った。

一番の思い出は２００５年、４年春のリーグ優勝。１９７８年秋以来、５３季ぶりに勝ち点４同士となった歴史的な早慶戦を制して、完全Ｖを飾った。９回のマウンドを託され、胴上げ投手になった。その才能は社会人で大きく進化したが「これだけのお客さんの中で大学生がプレーするのは、たぶん東京六大学だけなので、場慣れと言いますか、東京ドームでも大学時代の経験が生きたかなと思います」と振り返った。

１００周年を迎えたリーグは、新たな歴史を刻んでいく。東京六大学の後輩たちに「卒業してあらためて、六大学で野球をやれたことの素晴らしさや、すごさが分かると思います。今の一瞬を楽しんで、全力で悔いなくやってほしい」とエールを送った。（加藤 弘士）