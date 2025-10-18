◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

東大の秋吉拓真（４年）が１時間２分１２秒で個人総合１２位、日本人５位と好走した。東大チームは３６位で敗退したが、敗退校で編成され、本戦（来年１月２、３日）にオープン参加する関東学生連合チームには１番手で選出されることが確定した。秋吉は前回の本戦で、関東学生連合の一員として、８区に出場し、区間７位相当と健闘。連合チームは今回から２回まで出場できるようになったため、もう一度、箱根路を駆けるチャンスをつかんだ。

「きょうは思った通りのレースができました」と秋吉は爽やかな表情で話した。５キロを１４分５６秒で日本人トップで通過。その後も終始、日本人トップ集団を引っ張り、ラストスパートでは東農大のエースで１万メートル日本人学生歴代最高の２７分２１秒５２の自己ベスト記録を持つ前田和摩（３年）に同タイムながら競り勝った。

「きょうは日本人トップの集団で走るつもりでした。調子がよく、自分のリズムで走りたかったので（集団の）先頭に出ました。残り２００メートルで東農大の前田君の背中が近くに見えたので『前田君に勝ちたい』と思って、ラストスパートしました。ラストスパートはキレがありました。逆に言えば、そこまで力を残しすぎていたとも言えます。反省点もあります」と冷静にレースを振り返った。

全体１２位。堂々たる成績を残し、関東学生連合ではエース格となる。「前回はぎりぎりで（つなぎ区間の）８区を走ることができましたが、今回は昨年より力がついているので（主要区間の）１区か３区を自信を持って走りたいですね」と静かに意欲を示した。

兵庫・六甲学院高から滑り止めなしで東大を受験して現役合格。１５００メートル（３分４８秒２０）、５０００メートル（１３分５０秒０９）、１万メートル（２８分４５秒６２）、ハーフマラソン（１時間１分３８秒）の４種目で東大記録を持つ。文武両道ランナーは、卒業後も学問と競技を追究する。

現在、東大工学部機械情報工学科４年は東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻の院試験に合格。その一方で、複数の実業団から勧誘され、熟慮の結果、青学大時代に「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地が選手兼監督を務めるＭＡＢＰに進む意思を固めた。競技と学問の両立を目指す秋吉の意思を最大限に尊重したチームがＭＡＢＰだった。

最高レベルの文武両道ランナー秋吉の２度目の箱根路挑戦は、第１０２回大会の大きな見所のひとつとなる。

予選会は、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大