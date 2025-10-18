お笑いタレントのいとうあさこ（55）が18日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。食べたくて仕方ない物を明かす場面があった。

シンガー・ソングライター、竹内まりやの「今夜はHearty Party」をオンエア後、CMが明けるといとうは「チキン食べたいんですけどどうしたらいいですか」と我慢できない様子で語った。

同曲はかつてケンタッキーフライドチキン「クリスマスキャンペーン」のCMソングとして使用されていただけに、同局・砂山圭大郎アナウンサーも「パブロフの犬」と条件反射で食べたくなるのではと語った。

いとうは「本当に」としみじみ語ると「ずっと言ってますけど、本当にうちの近所になくてですね。いつも飢えてるんですよ」と笑ってみせた。

「前住んでたところは駅にあったんで。たまに買えたんですよね。帰り道ね、駅でちょっと買ってさ。まあクリスマスはね、絶対買えないお年頃になってましたけど、予約しないとね。昔と違ってさ」と振り返った。

「もう根っからの面倒くさがりで。自分の通り道にないと行けないんですよね。どうしたらいいですか？」と苦笑すると、「またどっかで探して行こうかな」と続けた。