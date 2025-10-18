「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手」で投打同時出場し、打っては１試合３発、投げては七回途中無失点＆２桁奪三振の快投。衝撃の１４３メートル弾もかっ飛ばし、米ネットは騒然となった。

ＭＬＢ公式は「言葉が出ない」と２発目のアーチを伝え、２桁１０Ｋを奪ったシーンにはユニコーンの絵文字が。ドジャースの球団公式Ｘも「何てこった！ワオ、ショウヘイ・オオタニ」と紹介した。

日本のＸでもオオタニ関連のワードがトップ３を独占。ポストシーズンで投手が本塁打を放ったのは球団史上初の快挙だったが、もはや伝説的なゲームとなりそうな様相となった。

大谷は術後最長となる七回のマウンドへ。だがイエリッチに四球を与え、続くコントレラスに中前打を浴びたところで球数が１００球に到達。ロバーツ監督がベンチを出て交代を告げたが、大谷は納得いかないような表情を浮かべるシーンもあった。それでも二刀流の大活躍に、スタンドはスタンディングオベーション。大きな拍手が大谷に降り注いだ。

そして七回にこの日３本目となるソロ本塁打をバックスクリーン左へたたき込んだ。