◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦１１位でシード権（１０位以内）を逃した順大が２位で通過し、１５年連続６７度目の出場を決めた。前回大会は、予選会では１１位で敗退した東農大と１秒差の１０位で突破。本戦では１０位の帝京大と７秒差の１１位でシード権を逃した。波乱万丈の２４年度を過ごした順大は今季は地力をつけた。

箱根駅伝で１１回の優勝を誇る名門。歓喜のアナウンスが響くと、長門俊介監督（４１）、箱根駅伝５区で活躍し「山の神」と呼ばれた今井正人コーチ（４１）、石岡大侑主将（４年）、そして、前回本戦のアンカー対決で敗れた古川達也（３年）らは喜びをかみ締めた。選手たちとハイタッチして喜んだ長門監督は「充実した夏の練習ができました。暑くなることも想定した練習もした。落ち着いてこの日を迎えられた。力がついているから自信を持っていこうと言いました」と自信をもって送り出していたことを明かした。

順大は２２年の箱根駅伝本戦で２位と躍進。長門監督、今井コーチが４年生だった２００７年以来の１２回目の優勝に近づく力を見せた。２３年も５位と上位で戦ったが、２４年の第１００回大会では１７位に終わり、４年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した。

前回は予選会では１秒差でぎりぎりに通過。本戦では最終１０区でゴール直前まで東京国際大、東洋大、帝京大と８〜１１位争いのデッドヒートを繰り広げた。４校のうち３校がシード権、１校だけがシード権を逃すという混戦に敗れた。

昨季、劇的な１年を過ごした順大は今季、たくましくなった。前回本戦で７区２位の吉岡大翔（３年）は、今回チームトップで力強く駆けた。「もしあの時、シード権をとっていたら、予選会１０位でもシード権をとれるんだって、甘い考えが生まれてしまっていたかもしれない。危機感を持ってできたことは、シード権をとれなかったなりに、良かった」と振り返った。

長門監督は「本戦は５強を崩したい」とシード権より上を目指すことを宣言。吉岡は「３区、４区あたりにいきたい。区間賞をとったら、エースって言えるんじゃないかな。勝ちきりたい」と頼もしく話した。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆順大 １９５２年創部。箱根駅伝は５８年に初出場。６６年に初優勝し、歴代４位の優勝１１回。出雲駅伝は優勝３回（９９〜２００１年）。全日本大学駅伝は００年に優勝し、同年度は学生駅伝３冠を獲得。練習拠点は千葉・印西市。タスキの色は白地に赤。主なＯＢは、男子１万メートル日本記録保持者の塩尻和也（富士通）、男子３０００メートル障害日本記録保持者で２１年東京五輪７位、２４年パリ五輪８位、２５年東京世界陸上８位の三浦龍司（スバル）ら。