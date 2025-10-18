◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、圧巻の３本塁打を放った。９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来、８試合連続でノーアーチだったが、一気に３発を放った。投げては７回途中２安打無失点、１０奪三振の好投を見せた。

１回表は先頭のチュラングに四球を与えたが、その後は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。するとすぐにグラブをバットに持ち替えた１回裏先頭の１打席目。フルカウントからの６球目だった。先発左腕キンタナの内角の７９・２マイル（約１２７・５キロ）スラーブを完璧に捉えると、右翼席へ飛び込んでいった。打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度という、強烈な特大弾。圧巻の一打で先取点を奪い取った。８試合、４０打席連続でアーチは出ていなかったが、９試合、４１打席ぶりにアーチを描いた。登板日の先頭弾はメジャー移籍後初めてだ。

４回まで１安打無失点投球を見せて迎えた３―０でリードした４回２死走者なしの３打席目。カウント３―１から２番手右腕・パトリックの内角低めカットボールを捉えると、右翼席上段へ打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）、飛距離４６９フィート（約１４３メートル）の特大弾を運んだ。圧巻の一打を見たフリーマンら同僚は思わず頭を抱えるほどだった。

勢いはまだまだ止まらない。マウンドを降りた後の７回１死走者なしの４打席目もメギルの９８・９マイル（約１５９・２キロ）を捉えて中堅左に打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）、飛距離４２７フィート（約１３０メートル）で３発目を運んだ。１試合３発は２４年９月１９日（同２０日）の敵地・マーリンズ戦以来自身２度目だ。フリーマンはベンチに戻った大谷に大きくお辞儀をして出迎えた。

レッズとのワイルドカードシリーズでの２試合は、９打数３安打で２本塁打も放ったが、フィリーズとの地区シリーズの４試合では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキ。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と振り返ったが、ロバーツ監督は「反省していることを願っている。打席での質をよくする必要がある」、「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と注文をつけるほどだった。

第３戦前日の１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めて志願してフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。会見ではロバーツ監督の注文に「逆に言えば、打てば勝てると思っているのかなと思うので、頑張りたい」と反応し、「しっかりした打席をまずは送れるように、打席のクオリティーを高めていくというのがまず１番最初にやるべきこと」と静かに闘志を燃やしていた。すると前日の第３戦では１打席目に右翼線へ三塁打を放った。

必死に復調へのきっかけを探す大谷の姿にロバーツ監督も「彼は野球界で最高の選手の一人だ。そして彼を抑える方法が何かといえば、左投手を対戦させることだ。彼ら（ブルワーズ）はそれをやっている。彼は必ず不調を抜け出すと思う。必死に取り組み、苦しみながらも前に進んでいる」と、評価していた。

久々の快音だが、ポストシーズン５発目で、早くも昨季のポストシーズン１６試合で放った本塁打数「３」を１０試合で抜き去った。この試合で勝てば、２年連続のワールドシリーズ進出が決まる。