ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、初回にポストシーズン（ＰＳ）９試合ぶりの一発となる３号先頭打者弾、４回に超特大の４号を放った。

ドジャー・スタジアムが驚きに包まれたのは３―０の４回二死無走者だった。２番手の右腕パトリックがカウント３―１から投じた５球目、内角低めの８９・３マイル（約１４３・７キロ）のカットボールを豪快にすくい上げた。角度３３度、打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）で右中間に高々と上がると外野手は全く反応しなかった。右中間上部の屋根に当たって跳ね返った。ベンチで見ていたフリーマン、マンシーらが頭を抱えるほどの衝撃の一発。ＰＳ４号は飛距離４６９フィート（約１４２・９メートル）で今季自己最長だった。ＰＳ４本は２００９年の松井秀喜（ヤンキース）に並び、日本人最多だ。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「スタットキャストのデータによると、１試合で２本の１１６マイルの以上の本塁打を打った初の選手となった」と投稿した。

初回、３三振を奪った直後だった。先頭で打席に立つと左腕キンタナのフルカウントからの６球目、内角低めの７９・２マイル（約１２７・５キロのスラーブを完璧に振り抜いた。角度２５度、打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）のロケット弾は右翼席上段に突き刺さった。飛距離４４６フィート（約１３６メートル）の特大弾だった。投手の先頭打者弾はＰＳ初の快挙だ。

９月３０日のレッズとのワイルドカードシリーズ第１戦でも先頭打者弾を放っており、今ＰＳ２本目。前日までの不振を吹き飛ばした。