ダイエットYouTuber加藤ひなた、ばっさりカットで雰囲気ガラリ「小顔が際立つ」「似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが10月16日、自身のInstagramを更新。新しい髪型に反響が集まっている。
【写真】美人ダイエットYouTuber「雰囲気変わる」新ヘア
加藤は「ボディメイクが終わったら絶対やるぞ…！と決めていたショートカットについにしてきた」と投稿。セミロングだった髪の毛をバッサリと肩につかないくらいまで短く切っている。
この投稿に「ショートめっちゃ似合いすぎ」「小顔が際立つ」「雰囲気変わる」「長髪も短髪も可愛すぎる」「短い髪を推します」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆加藤ひなた、ショートヘアを公開
