Dream Ami、素肌際立つキャミソール姿披露「眩しい」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】歌手のDream Amiが10月17日、自身のInstagramを更新。健康的なキャミソール姿に反響が集まっている。
【写真】Dream Ami「肌が綺麗」美スタイル際立つキャミ姿
Amiは「根津にドーナツ屋さんができたよ」とつづり、水色のキャップにピンクのキャミソールを着用してコーヒーを飲む自撮りショットを投稿。素肌が際立つ健康的な姿を披露している。
この投稿に「眩しい」「肌が綺麗」「永遠の推しメン」「可愛い」「スタイル抜群」「圧倒的オーラ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
