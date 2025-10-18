吉谷彩子、ノースリワンピでラピュタの世界満喫「透明感すごい」「シータかと思った」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】女優の吉谷彩子が10月17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピースに身を包み、美しい肌を覗かせた姿に反響が寄せられている。
【写真】吉谷彩子「透明感すごい」ノースリワンピ姿
吉谷は「バルス」という言葉と共に「天空の城ラピュタ」のキャラクターであるロボット兵と写る写真や、ラピュタの古代文字で書かれた石碑とともに写る写真を投稿。吉谷は黄緑色のノースリーブワンピースを着用し、透明感のある素肌を披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「シータかと思った」「ジブリ大好き」「綺麗」「笑顔が素敵」「透明感すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆吉谷彩子、ノースリワンピでラピュタの世界満喫
◆吉谷彩子の投稿に反響
