「朝は4時半に起きて」小沢真珠、娘たちへの“愛情たっぷり”運動会弁当に反響 おにぎりは“姉妹の顔”をモチーフに「わぁ〜」「とっても可愛い」
2児の母で俳優の小沢真珠（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は娘達の運動会でした。おにぎりを姉妹にしてみました」と明かし、おにぎりで長女＆次女の顔をかわいらしく表現した手作りキャラ弁を披露した。
2段式弁当箱で、1段はおにぎりがメイン、もう1段は彩り鮮やかなおかずがメインに詰め込まれている。
姉妹の顔をデザインしたおにぎりについては「お姉ちゃんはお団子結びに お団子部分のおにぎり？が難しかったです。ごはんの量、3gくらいなので 妹は少し小さめに作りお団子なしに」「帽子は姉は赤ウィンナーで赤、妹はチイカマで白帽子に」などと、ポイントを紹介した。
「朝は4時半に起きて作り始めたから間に合わなくて、あきらめたおかずがあったり最後雑になってしまったのが反省点」というが、「娘達は喜んで食べてくれたし、徒競走では2人とも自己ベストが出せたようなので、親としては大満足な運動会でした」と振り返り、母の顔をのぞかせていた。
コメント欄には「わぁ〜素敵なお弁当」「ママの愛情たっぷりお弁当ですね」「とっても可愛いです」「綺麗に作ってますね おいしいそう」「食べるのが勿体ないくらいにお上手なお弁当ですね 娘さん達うらやましい」など、さまざまな反響が寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女、16年10月に次女が誕生している。
