2児の母・柳原可奈子、娘への手作り弁当に反響「なんて可愛いお弁当」「愛しかない」 人気絵本『わたしのワンピース』をモチーフに
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気絵本『わたしのワンピース』（こぐま社）をモチーフにした手作り“キャラ弁”を披露した。
【写真】「なんて可愛いお弁当」「愛しかない」人気絵本『わたしのワンピース』がモチーフの手作り弁当
インスタではたびたび、娘たちのために作った弁当を紹介している柳原。この日は「50年以上愛され続けている名作絵本 #わたしのワンピース はんぺん弁当です」と明かし、写真をアップした。
うさぎがワンピースを着た姿をはんぺんや野菜を使って楽しげに表しているほか、卵焼きなどのおかずが彩りよく詰め込まれている。
『わたしのワンピース』は、「長女が児発で読んでもらって大好きになった」絵本の1つなんだそう。「家でも読めるよう買ってみたら、寝る前の不安そうな時間もお守りのように助けてくれる存在になりました」とも明かしている。
コメント欄には「わお なんて可愛いお弁当」「素敵なワンピースをきたうさぎちゃん」「食べるのが本当にもったいないぐらい可愛いお弁当ですね」「愛しかない」など、さまざまな反響が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（5）、22年11月に第2子次女（2）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
