お笑いコンビ・千鳥の大悟が１７日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演。妻からこっぴどく叱られた娘への勉強のアドバイスを告白した。

この日「子どもに勉強をさせなくていいか？」とのテーマでトーク。大悟は「勉強しろなんて言わない。（自身も）勉強してなかったから」と普段は一切、口を出さないと明かした。

それでも「娘が小学生ぐらいのときの感想文を書きなさいみたいな、本読んで。嫁が『そういうのはパパの方が分かるわ。パパに聞いてみ』って言って」と娘の読書感想文について教える機会があったと話した。

「『めんどくさ』と思った」ものの、何を書いていいか分からないと話す娘に「思ってること書いたら？」とアドバイス。「どうやったら点が取れるかわかんない」となおも悩んでいると、「先生がそれを読むんやったら。『感想なんて、人それぞれですから。先生あなたは点数付けられるんですか？』って書いてみって言って」と話したと明かした。

ゲストの菊地亜美が「尖りすぎてません？親、尖りすぎ」と言うなど、スタジオも騒然。大悟は「すっごい嫁に怒られたけど」と告白すると、相方のノブは「嫁が正しいけど」とツッコミを入れていた。