【韓国キャップ】「elldu」から2Way＆キャンプデザインの新作登場！

韓国ブランド「elldu（エルドゥ）」から、新作キャップ2モデルが登場！気分やコーデに合わせてツバの長さを変えられる「2Way Cap」と、アウトドアムード漂う「EEE Pocket Camp Cap」は、韓国製ならではの上質な素材感と洗練されたデザインが魅力。2025年10月17日(金)より、CAViAR PRODUCTSやZOZOTOWNなどで販売開始。

ツバの長さで印象チェンジ「2Way Cap」



2Way Cap

前後にツバが付いた「2Way Cap」は、短めツバで軽快な印象、長めツバで落ち着いた印象と、スタイルに合わせて楽しめるのがポイント。

柔らかなツバとサイドのロゴアップリケが上品さをプラスし、ベージュ・ネイビー・ブラックの3色展開。

上質なコットンツイル素材でユニセックスに着用可能。韓国製の丁寧な縫製が映える新感覚キャップです。価格は\7,700（税込）と、デザイン性も機能性も兼ね備えた一品♡

アウトドア×ストリート「EEE Pocket Camp Cap」



EEE Pocket Camp Cap

人気モデル「ポケットキャンプキャップ」から登場する新作は、バーガンディー/ネイビー、ベージュ/ネイビー、グレーの3色展開。

フロントの大胆な“EEE”ロゴが印象的で、右サイドには小物が入る便利なポケット付き。100%コットンの5パネルデザインで、アウトドアシーンにも街中にも映える一品です。

フリーサイズ（54～60cm）で男女問わず楽しめ、価格は\8,800（税込）。韓国ブランドらしい遊び心が詰まっています♪

自分らしさを引き出す、韓国キャップで新しい季節を



シンプルなのに存在感のある「elldu（エルドゥ）」の新作キャップは、コーデの仕上げに差をつけたい人にぴったり。

トレンド感と実用性を兼ね備えたデザインで、どんなスタイルにも溶け込みながら、自分らしさを引き立ててくれます。

秋のファッションをもっと自由に楽しみたいなら、〈CAViAR PRODUCTS〉や〈ZOZOTOWN〉で今すぐチェック♪POP UP SHOPで実際に試せるのも嬉しいポイント♡