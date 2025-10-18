「フィッシュ＆チップス」を作ってみた！ 中はフワフワ外はサックサクに仕上げる、日本の便利な粉の活用レシピを紹介
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フィッシュ＆チップス【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
フライドポテト→sm45131853
投稿者の物体Ｂさんがフィッシュ＆チップスを作ります。白身魚はパンガシウスを選択。フライやムニエルとしてしばしば加工されている魚です。食べやすい大きさにカットしました。
ジャガイモは皮を剥いて縦にカットしたら、いったん水で洗ってから電子レンジで3分。今回は短縮版とのことで、もう少し凝った作り方を知りたいという方は概要欄のフライドポテト回をご覧ください。
次はタルタルソース作り。ゆで卵をマッシャーで潰してマヨネーズとシーザードレッシングとレリッシュ、ブラックペッパーを加え混ぜます。ちなみに物体Ｂさんはゆで卵でなく煮卵を使っていますが、わりと大丈夫みたいです。
ここでポテトに火が通ったので、オーブンで表面を乾かす程度に軽く焼きます。
続いては魚の準備。塩コショウで下味を付けてから粉をまぶしておきます。ここは強力粉と中力粉と薄力粉のどれでもOKです。
衣に使うのは天ぷら粉。小麦粉や卵やベーキングパウダーといった必要なものが全部入っているのだそう。
粉に分量通りのビールを少しずつ注いで混ぜます。多少もったりするくらいがいいとのこと。
続いては揚げ工程。180度くらいに熱した油でまずはポテトを揚げました。すでに火が通っているので、表面を固める程度です。
そしてフィッシュの方は表面をしっかり揚げることでサックサクに仕上げたいとのこと。天ぷら粉を使いますが、天ぷらより強めの揚げ色にします。和食なら料理長に怒られるような揚げ色がいいのだと物体Ｂさん。
タルタルソースを添えて、フィッシュ＆チップスの完成です！
さっそく食べた物体Ｂさんは「ありがとうございます！ おいしいです！」。中はフワフワ、外はサックサクな仕上がりだとか。タルタルソースをたっぷり付けられるのも外食にはない満足感があります。
数ヶ月のイギリス滞在時、フィッシュ＆チップスのお店だけが安心して食事ができたという物体Ｂさんによる天ぷら粉を使ったレシピ。食べてみたくなったという方は、調味料のバランスや揚げ加減など、動画を参考にお試しください。独特の表現での調理工程の解説がわかりやすく楽しいです。
視聴者のコメント
・ファストフードでこれが食いたいがどこも取り扱ってない
・クククク…てんぷら粉は小麦粉タマゴそしてベーキングパウダーが含まれている完全食だァ
・素人が下手なことするよかはるかにマシよねw
・うまそう
・美味しそうです！
・フィッシュ＆チップスは救い