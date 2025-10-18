Ç¯²¼¥â¥Ç¥ëºÊ¤¬25ºÐ¥»2´§²¦½ËÊ¡à¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤´É×ÉØ¤Î·®¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖWBC¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê(25)¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ(23)¤¬É×¤Î2´§¤ò½Ë¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿É×¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥µ¤Ï¡Ö¾®±à2´§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª³§ÍÍº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç2¿ÍÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡µå¾ì¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë2´§¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¡ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¤È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤â¡£¡Ö¤³¤Á¤é¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÎ¾¼ê¤Ç¼¨¤¹ÅÏÊÕ¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¾®±à¤¬²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´É×ÉØ¤Î·®¾Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖWBC¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Í¾®±à·¯¡×¡Ö¥±¡¼¥²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾®±à¡ªÄ´»ÒÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤Î¾®±àÁª¼ê¡×¡ÖÆâ½õ¤Î¸ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾®±à¤ÏÊóÆÁ³Ø±à¹â¹»¤«¤é2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£Áö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿ÆâÌî¼ê¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç³èÌö¤·¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£