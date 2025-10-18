Éã¤Ïµð¿Í¥É¥é1¡¢27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÄ¹½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î!?¡×¡ÖºÇ¹â¡¡ÎÞ½Ð¤¿¤è¡×
¡ÖÃÆ¤¸ì¤ê¤â½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿‼︎¡×
¡¡µð¿Í¥É¥é1¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î27ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î3Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µAKB48¤ÎÂç¿¹ÈþÍ¥¡£¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê³§ÍÍ¤Ë¤â²ñ¤¨¤¿¤·¡¢²¹¤«¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä!¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤æ¤«¤ë¤óÂçÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¡ÃÆ¤¸ì¤ê¤â½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤Ã¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤(30)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÆ¤¸ì¤êÀ¨¤¹¤®¤ÆÄ°¤¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÍ¥¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥é¡©À¤³¦´Ñ¡©¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃÆ¤¸ì¤êºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡¡ÎÞ½Ð¤¿¤è¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡©¡×¡ÖÉã¿Æ¾ù¤ê¤Î!?¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç»£¤Ã¤¿¥Á¥§¥¡¡Âç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÆ¤¸ì¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤æ¤Ý¤óÇúÃÂ¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤Ï2012Ç¯¤ËAKB48¤Î12´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1989Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Âç¿¹¹ä¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡£