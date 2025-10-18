ドジャースの大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回0/3を無失点、被安打2、10奪三振と快投を見せました。

ブリュワーズに3連勝し、ワールドシリーズ進出へ王手をかけているドジャース。その先発マウンドに、大谷選手が前回登板から中12日であがりました。

初回、先頭打者に四球を与えた大谷選手。しかし2番のジャクソン・チョウリオ選手から4番のウィリアム・コントレラス選手までを3者連続三振。最速100.3マイル(約161.4キロ)の直球で、ブリュワーズ打線の中軸を完璧に抑え込みます。

2回と3回は3者凡退に抑えた大谷選手。4回は先頭に2ベースヒットを許し初めて安打を打たれると、続く3番のクリスチャン・イエリチ選手のショートゴロの間に3塁に進塁され、1アウト3塁のピンチを招きます。しかし、続く2打者を変化球で2者連続空振り三振に切って取り、この場面を乗り切ります。

さらに5回と6回はそれぞれ2つずつの三振を奪って3者凡退に。早くも2桁10奪三振を記録します。

しかし大谷選手は7回、先頭に四球を与えると4番のコントレラス選手にヒットを浴びてピンチに。すると投球数がちょうど100球に達したこの場面で降板となりました。

なお迎えたこのピンチでしたが、2番手のアレックス・ベシア投手が好リリーフ。最後はダブルプレーを取って脱出しました。

打撃では初回にライトスタンド上段へ先頭打者本塁打を放つと、4回の第3打席でも本塁打を記録した大谷選手。投打二刀流で輝きを放っています。