»³Íü³Ø±¡Âç¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÄÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ç¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×
¡¡£´£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤¿£±£¸Æü¤ÎÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¡¢½çÂç¤Ê¤É£±£°¹»¤¬ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ÎËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅìÇÀÂç¡¢Åì³¤Âç¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡£Ë¡Âç¤¬£±£±°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£³Æ¥Á¡¼¥à£±£°¡Á£±£²¿Í¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê¡¢£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í£±°Ì¤Ï»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¤é¤È¤ÎÁè¤¤À©¤¹
¡¡¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥¥Ô¥¨¥´¤Ï¡Ö¾¯¤·½ë¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é¡¢Í½Áª²ñ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¸Ä¿Í£±°Ì¤À¤Ã¤¿ÆüÂç¤Î¥·¥ã¥É¥é¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤ÈÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î£³°ÌÄÌ²á¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤¬¼è¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£