あびる優、“布面積少なめ”黒ビキニで大胆ポーズ ビーチで大はしゃぎ＆Tバックもチラリ「優ちゃん焼けたね」
タレントのあびる優（39）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。黒のビキニ姿を公開し、ヘルシーなボディラインを披露した。
【写真】大はしゃぎ！黒ビキニで海辺で遊ぶあびる優
あびるは「波打ち際で波に遊ばれて何回転した事か 最後はボーッと無になりました」とコメントを添え、海辺でリラックスする様子を紹介。ハッシュタグには「#nature」「#ocean」「#relax」「#海」「#癒し」などが並び、自然の中で心身を解放した時間を過ごしたことをうかがわせた。
写真では、黒のビキニを着用し、Tバックスタイルがチラリとのぞくショットも。日差しに照らされた健康的な肌と、波打ち際での無邪気な笑顔が印象的なショットにフォロワーからは「優ちゃん焼けたね」「優ちゃん天真爛漫な感じで可愛いなー」などのコメントが寄せられている。
【写真】大はしゃぎ！黒ビキニで海辺で遊ぶあびる優
あびるは「波打ち際で波に遊ばれて何回転した事か 最後はボーッと無になりました」とコメントを添え、海辺でリラックスする様子を紹介。ハッシュタグには「#nature」「#ocean」「#relax」「#海」「#癒し」などが並び、自然の中で心身を解放した時間を過ごしたことをうかがわせた。
写真では、黒のビキニを着用し、Tバックスタイルがチラリとのぞくショットも。日差しに照らされた健康的な肌と、波打ち際での無邪気な笑顔が印象的なショットにフォロワーからは「優ちゃん焼けたね」「優ちゃん天真爛漫な感じで可愛いなー」などのコメントが寄せられている。