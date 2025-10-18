双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに絵日記を投稿しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】「双子表情集」「買ってよかったモノたち」双子育児を絵日記で克明に記録 フォロワー共感「可愛いし楽しいし大好き」











翔子さんは、父・中川勝彦さんのライブをYouTubeで双子と一緒に鑑賞したと伝える投稿の中で、絵日記も共に投稿。今回は3ページに亘っていて、1ページ目は「双子表情集」と題されています。長男を「兄くん」次男を「弟くん」と記していて、兄くんは「髪がフサフサ」「顔がハッキリしてて幼児くらいの感じ」弟くんは「髪型がキューピーちゃんになった！」「ほっぺが！おもちさん」と描いていて「二卵性、タイプ違う双子かわいい」とぞっこんの様子です。









2〜3ページ目では「買ってよかったモノたち」と題して様々なグッズを描写。手指が露出しせずひっかき防止になる「おくるみスワドル」、寝かせた途端に起きてしまう「背中スイッチ」を防止する抱っこ布団、片手で開閉できる「ウェットシートのフタ」、外したおむつを入れて電動で奥に押し込める「おむつゴミ箱」など、使い勝手と感想をシェアしています。









フォロワーからは「しょこたんのマンガ・イラスト めっちゃ可愛いし楽しいし大好き」「いつも絵日記描いて更新してくれて嬉しい」「育児日記いつも楽しみ」「絵の説明を特に楽しみにして見ています」「我が子もスワドル7ヶ月頃まで活躍しました 4ヶ月頃には着たらネンネと習慣付いてました！」など、絵日記への期待と共感が多く寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】