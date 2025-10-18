°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬²òÀâ¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤À¯¼£²þ³×¤Ï¼Â¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¡×
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢°Ý¿·¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÀ¯ºö¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎ¾ÅÞ¤ÏµÞÀÜ¶á¤·Ï¢Î©¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æµó¤²¤¿£±£²¹àÌÜ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬µÄ°÷Äê¿ô¤ÎÂçÉýºï¸º¡£µÈÂ¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¹ç°Õ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÌ±¼çÅÞ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹ñÌ±¤ËÌóÂ«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Äê¿ôºï¸º¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤éÌóÂ«²Ì¤¿¤»¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢À¯¼£²È¤Î¿ÈÊ¬¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¤À¯¼£²þ³×¤Ï¼Â¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤ÏÂçºåÉÜµÄ²ñ¤ÇµÄÀÊ¤òºï¸º¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿Âçºå¤Ï¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºâÀ¯¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢³¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÅê»ñ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Î³¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Î¸ú²Ì¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£