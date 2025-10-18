¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÃæ±û³Ø±¡¡¦¶áÅÄÍÛÏ©¡¢ÀèÇÚ¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡ÖÅ¨Æ¤¤Á¡×Í¸À¼Â¹Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥à¤â¥È¥Ã¥×ÄÌ²á
¡¡Ãæ±û³Ø±¡Âç¤¬£³Ç¯Ï¢Â³£²£µÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬ËÜÀï½Ð¾ì¤ò¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤Ç·è¤á¤¿¡£¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×£±»þ´Ö£²Ê¬£´ÉÃ¤Î¸Ä¿Í£·°Ì¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¶áÅÄ¤ÏÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎµÈÅÄÎé»Ö¡Ê¸½£È£ï£î£ä£á¡Ë¤È£²½µ´ÖÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡ÖÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÅìÇÀÂç¤Î¡ËÁ°ÅÄÏÂËà¤òÅÝ¤·¤ÆÅ¨Æ¤¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌóÂ«¡£¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ë£¸ÉÃº¹¤ÇÀèÃå¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤éµÈÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎé»Ö¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£¸Ä¡¹¤¬ÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Âç¥¨¡¼¥¹¤Î·ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êËä¤á¤ÆËÜÀï½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¼ê±þ¤¨¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤â²ñ¾ì¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¶áÅÄ¤Ï¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ä¤ÄÈ¢º¬¤Ç¤â´èÄ¥¤ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£