◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

各校登録選手１４人以内の中から１２人以内が出場し、上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回首位通過の立大は、１０位の通過ラインで４年連続３１度目の出場を決めた。

２月の日本学生ハーフマラソンで１時間０分２６秒の自己新記録を出して２位に入り、７月のワールドユニバーシティーゲームズ（ドイツ）４位。箱根駅伝本戦も３年連続出場中のエース・馬場賢人（４年）が欠場と苦しい布陣で挑んだ立大。一丸となって意地の走りを貫き、なんとか出場権をゲットした。

レース後、就任２年目の高林祐介監督は馬場について「欠場が決まったのは１週間前。ユニバからの立ち上げが終わってから休養をとって、立ち上げがうまくいかなかった。９月から良くなってきて走れる目処は立ってきたが、今回は欠場した」と説明した。

前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大