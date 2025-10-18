◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、東農大が10時間34分59秒の6位通過で2年ぶり71回目の出場を決めた。

昨年の東農大は予選会で惜しくも11位。1年時に日本人トップタイムで10年ぶりの本大会出場に貢献したエース前田和摩（当時2年）を欠く布陣で、出場圏の10位・順大とわずか1秒差で涙を飲んでいた。

前田は1時間2分12秒の全体14位、日本人では6位のタイムでフィニッシュ。「やっとチームとして形になってきた。強いチームになってきた」と手応えを語り、「（自分の走りは）ただ、粘るだけ。最後の最後まで粘り切れた。（昨年の）あの1秒を取り返そうと」と心境を口にした。小指徹監督は前田が足を痛めて「直前の1週間ぐらい全然練習していなかった。（本人は）30パーセントぐらいと言っていた」と明かし、「うれしいです。今回はこういう形で雪辱できた」と喜びをかみしめた。

予選上位の順位は以下のとおり。

(１)中央学院大 10時間32分23秒

(２)順大 10時間32分35秒

(３)山梨学院大 10時間32分44秒

(４)日大 10時間32分57秒

(５)東海大 10時間34分7秒

(６)東農大 10時間34分59秒

(７)神奈川大 10時間36分7秒

(８)大東大 10時間36分12秒

(９)日体大 10時間36分14秒

(10)立大 10時間36分56秒

＜以上が箱根駅伝出場＞

(11)法大 10時間37分13秒

(12)明大 10時間38分54秒

第102回箱根駅伝には予選会上位10校のほか、シード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場する。