◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発。今季最長の6回0/3を2安打、今季最多の10個の三振を奪うなど完璧な投球を披露し、今ポストシーズン（PS）2勝目の権利を手にしてリリーフ陣にマウンドを託した。

盤石の立ち上がりだった。先頭のチュラングに四球を与えたが、慌てることはなかった。2番・チョウリオはスライダーで追い込み、最後は100.3マイル（約161.4キロ）直球で空振り三振、さらに3番・イエリチは外角100.2マイル（約161.2キロ）直球で見逃し三振に仕留めた。4番・コントレラスはスライダーで空振り三振。堂々と胸を張って、ベンチへと引き揚げた。

初回、自らの先頭打者弾を含む3点を先行し、完全にリズムをつかんだ。2回は3者凡退、3回は先頭に四球を出しながらも、味方の好守もあって3人で攻撃を退けた。本領を発揮したのは4回だ。先頭のチョウリオにこの日初安打となる左翼へのエンタイトル二塁打を許したが、続くイエリチをカットボールで遊ゴロ。1死三塁からコントレラスをスライダーで、バウアーズをスプリットでともに空振り三振。リードしていても、絶対に無駄な点は与えない。気迫のほとばしる投球だった。

6回も先頭の代打・コリンズ、続くチュラングからともにスプリットで空振り三振を奪った。この時点で奪三振は2桁の10。レギュラーシーズンも含め、今季最多の奪三振数となった。

今季最長となる7回のマウンドに上がる際には今PSでは2度目の完売となる52883人観衆から大観衆が沸き起こった。先頭のイエリチに四球を与え、コントレラスに中前打を許し、無死一、二塁とした時点で球数が100球に達し、ベンチからロバーツ監督が出た。ベンチへと引き揚げる際にはスタンディングオベーションを受けたが、走者を残しての降板に納得ができなかったのか、首を振りながらやや不満そうな表情を浮かべた。

大谷はポストシーズン（PS）では10月4日（同5日）、フィリーズとの地区シリーズ（NLDS）第1戦に先発。6回3失点と確実に試合をつくり、チームを勝利に導くとともに、自身にとってもポストシーズン初勝利を記録した。それでも先制点を与えたこともあり、15日の会見では「先制点を与えないっていうことが、まず一番、先発投手にとって大事なことじゃないかなとは思ってます」と話していた。