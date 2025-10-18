家族でお出かけしているのに、子どものことを奥さんに丸投げしている旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんが撃退されたエピソードをご紹介します。

あんた旦那さんやったん？

「家族で出かけたときのこと。駅の中を私は子ども2人を連れて荷物を持って歩いていました。子どもたちは言うことを聞かないし荷物は重いし大変で……。夫に手伝ってと言っても、『仕事のメールしてるから〜』と断られ……ていうか、それって今じゃないとダメなの？ 今日仕事休みでしょ？ とモヤモヤ。もともと夫とは同じ仕事をしていたので、休日に急ぎで答えないといけない案件なんてないと知っていました……。

それでも一人で子どもの対応を頑張っていたら、通りがかったおばさまたちが荷物を持って階段を上ってくれたり、子どもをあやしたりしてくれて。他人にこんなに優しくしてくれるなんて……と感動しました。後ろを歩いている夫はスマホに夢中でその様子にも気づかなかったようだけど。

夫が私に『電車の時間大丈夫？』と聞いてきて、その場にいたおばさまたちから『うわ！ あんた旦那さんやったん？』『他人かと思ったわ』『ちゃんと奥さんのこと手伝いや！』などなど、総攻撃を受けていました（笑）。これには夫もたじたじ。

私が直接言うより、他人に言われたほうが効果的なことってありますよね……。反省したのか、その日はずっと夫が荷物を持って子どものことも抱っこしてくれました」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2025年8月）

▽ まるで他人のような存在感の旦那さん。見知らぬ人たちが助けてくれているというのに、まずはお礼を言うべきだし失礼すぎますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。