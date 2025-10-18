「あはぁぁぁ…」大好きな伯母に会えた1歳男の子に悶絶 喜びあふれる動画が689万回再生超え 母親に理由を聞いた
大好きな伯母に会えた男の子の反応がインスタグラムに投稿され、そのかわいさに再生回数689万回以上、16万5000「いいね」が付く話題となっている（17日午前11時時点）。
【写真一覧】「愛おしすぎ」大好きな伯母に会えてうれしそうなゆーしんくん
「だいすきな叔母に会えた時の反応がヤバすぎた」（原文ママ）と題した動画に映っているのは、投稿した母親・ゆーひまさんの長男・ゆーしんくん（当時1歳6ヶ月）。壁に隠れていた伯母のもみさんを見つけると「もみ！」と満面の笑みを見せた。
その愛らしい姿に思わず周囲からは笑い声がもれている。ゆーしんくんは「あはぁぁぁ…」と声を出して感激した様子で「おててふりふり」。あまりのかわいさに、もみさんは崩れ落ち、爆笑している。
ゆーしんくんは早くもみさんに抱っこしてほしくてうずうず。そんな姿に投稿したゆーひまさんは「めちゃくちゃ幸せになるので見てください 生まれた時から相思相愛」とつづっていた。
生まれたときから相思相愛ということだが、どうしてもみさんを好きなのだろうか。ゆーひまさんが、オリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「私も姉（もみ）も実家を出ていますが、実家の近くに住んでおり、週に3〜4回は遊びに行っています。この日は、姉が玄関の外で息子を驚かせようと、隠れて待っていてくれていました。『ビックリするかな？』という気持ちだったようですが、息子が信じられないくらい喜んでくれて、家族にとって宝物の動画になりました」
――ゆーしんくんの反応を見て、どう思った？
「ここまで素敵なリアクションをするとは思ってなかったので、本当にびっくりしました！そんなに好きなんだね〜とすごくあたたかい幸せな気持ちになりました。当時、私は息子の斜め前にいて顔が見られてなかったので、後から動画を見てさらに幸せになりました！」
――どうしてゆーしんくんは、もみさんのことが好きなの？
「ゆーしんはコロナ禍に生まれたので、外に出かけず家で遊ぶことが多く、小さい頃から毎日のようにもみと遊んでいました。もみは、家族の中の誰よりも激しく遊んでくれます！笑 特にアンパンマン体操や、ラーメン体操を一緒に踊るのがゆーしんのお気に入りでした」
この動画を見たユーザーからは「可愛すぎて こちらが悶絶しました笑」「喜びが出過ぎてるwwwwww」「『はぁぁぁぁ』がたまらなく可愛いですね」「尊すぎてこっちもはぁぁぁて声出ました。愛おしすぎます」などのコメントが寄せられている。
