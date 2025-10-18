開始3分弱でベッドで抱き合い!? 無骨なボディガードのラブラブ展開に第1話から衝撃走るドラマ『恋する警護24時 season2』

Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』の放送が、10月17日（金）よりスタートした。

本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。

第1話の序盤では辰之助が、大胆にも里夏に膝枕。さらに里夏を“お姫様抱っこ”でベッドに運ぶと優しく抱き締め、開始早々からドキドキの展開となっていた。

【映像】辰之助＆里夏がベッドでイチャイチャ!?

◆「さっきの、寝たふり」

前作で両想いになった辰之助と里夏。

第1話の序盤では仲良く料理をする2人が描かれ、そこから辰之助が眠ってしまった里夏を膝枕するシーンに。辰之助は里夏を起こさないよう優しく抱きかかえ、ベッドへと運ぶ。

すると目を開けた里夏が辰之助の服の裾を掴み、「さっきの、寝たふり」と愛らしく告げた。これに辰之助は微笑んで「騙された」といい、ベッド脇に腰掛けると2人は幸せそうに見つめ合う…。

そのまま辰之助は里夏を抱き締め、開幕からときめきが止まらない展開となっていた。

しかし、この光景は後輩ボディガード・原湊（藤原丈一郎）の妄想であることが明らかに。現実の辰之助と里夏は両想いではあるものの、いまだに恋人未満のような関係だった。