10月25日(土)の「オー！マイゴッド！」はコーヒーの神・粕谷さんとコーヒー尽くしのコーヒースペシャル！
10月25日(土)午前10時30分から11時25分
【出演者】
MC：ヒロミ、小泉孝太郎
VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド！」
■コーヒーの神激推し！コンビニコーヒーと相性抜群のコンビニグルメ！
スペシャルティコーヒー「PHILOCOFFEA」のオーナーを務める、世界一のバリスタ・粕谷哲さん厳選！
粕谷さん監修のファミリーマートコーヒーと相性抜群グルメを紹介！
濃いめのホットコーヒーに〇〇？！アイスカフェラテにアレをドボン？！
超意外な組み合わせにヒロミと孝太郎もビックリ！
さらに、聞けば絶対にマネしたくなる神のスゴ技“オー！マネゴッド！”
今回は“コーヒーの神“粕谷さん直伝！いつもの味が激変するドリップバッグコーヒーの淹れ方！
粕谷さん自画自賛の世界中が喜ぶ発見とは？！
■日本最大のコーヒーイベント「SCAJ」でコーヒーの新常識が続々！
東京ビッグサイトで4日間に渡って行われた日本最大級のコーヒーイベント「SCAJ」！
来場者数は約97,000人を超え、トレンドのコーヒー豆や最新機器などが体験できる場所でコーヒーの神・粕谷さんに案内してもらうと・・・コーヒーの新常識が続々登場！