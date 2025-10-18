「最強のビジュ」「可愛すぎ」「駅がヤバい事に」乃木坂46五百城茉央さんがノエスタ最寄駅に登場
ヴィッセル神戸は17日、ノエビアスタジアム神戸の最寄駅「御崎公園駅」をジャックする「30周年記念 新ラッピングお披露目式」を実施し、乃木坂46の五百城茉央さんが登壇したことを報告した。
クラブ創設30周年を迎えた神戸は神戸市交通局と連携し、同駅をクラブカラーのクリムゾンレッドに装飾。「クラブ30周年アンバサダー」の五百城さんはお披露目式のテープカットなどに参加し、駅の壁にサインも行った。
神戸はクラブ公式X(旧ツイッター/@visselkobe)でも五百城さんのお披露目式参加を報告。ファンから「可愛すぎ」「ユニフォーム似合いすぎ!」「靴もクラブカラーなのいい」「頭身エグすぎやろw相変わらず今日も最強のビジュ」「きっきのサイン入り駅誕生」「駅がヤバい事に」「すげぇ」「サインでかい(笑)」「めっちゃ素敵な駅になってる」などの声が上がった。
五百城さんは同日にノエスタで開催されたJ1第34節・鹿島アントラーズ戦にも来場。4位神戸と首位鹿島による注目の一戦は、互いに譲らずスコアレスドローに終わった。
