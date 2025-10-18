クラブエンブレムを不正に使用して誹謗中傷投稿…水戸が注意喚起「所轄警察署と相談・連携をいただいております」
水戸ホーリーホックは17日、同クラブのエンブレムを不正に使用し、他クラブやその関係者を誹謗中傷する投稿が確認されたと発表した。
クラブは公式サイトで「当該内容は極めて悪質であり、サッカーファミリーを傷つける行為として、クラブとして決して看過することはできません」と指摘している。
さらに「同様の投稿につきましては、既に当該クラブより所轄警察署と相談・連携をいただいております」と報告。「水戸ホーリーホックとしても、クラブの名称やエンブレムなどの知的財産を不正に使用した誹謗中傷行為に対し、Jリーグおよび関係各所と連携のうえ、法的措置を含めた厳正な対応を取ってまいります」と表明している。
クラブは最後に「ファン・サポーターの皆さまにおかれましては、常にリスペクトの精神を持ち、節度ある言動をお願い申し上げます」と呼びかけた。
