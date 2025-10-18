毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

10月18日（土）放送分では、65歳の定年までキャビンアテンダントとして勤め上げた“CAの神”こと大宅邦子さんが登場。

キャビンアテンダントはドラマや映画の題材にもなり花形職業のイメージが大きいが、国内線では多い日で1日2往復、国際線では10時間以上のロングフライトなど、体力が必要。また勤務時間や時差の関係で生活が不規則になりがちなため、キャビンアテンダントの平均年齢は33.6歳、勤続年数も9.2年と短い（厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」より）。

そんな中、65歳の定年まで飛び続けた大宅さん（現在71歳）。1974年、20歳の時にANAに入社。31歳でANAの国際線立ち上げのプロジェクトに最年少で抜てき。以来、主に国際線のファーストクラスを担当した。

今回は、 日本航空高等学校石川 東京都青梅キャンパスでの特別授業の模様に密着。機内を再現したブースでの実技授業で、ドリンクサービス時、機内食サービス時、緊急脱出時などのシチュエーションについて学生にレクチャーを行った。

そして、ファーストクラスを長年担当してきた大宅さんならではの技が、お茶の淹れ方。「日本の航空会社ですのでおいしいお茶を味わっていただきたいなということで、 作って出しておりました」と大宅さん。

ファーストクラスでは温かいお茶を提供する際、ティーバッグで淹れている。一般的には、ティーバッグを入れたコップにお湯を入れるだけのシンプルな作り方だが、大宅さんはまず水を紙コップの底に2cm程度入れる。そしてティーバッグを水の中に入れる。「水に浸したらスプーンでできるだけ（お茶のエキスを）押し出します」という。

水が濃い緑色に変わったらお湯を加え、ティーバッグからスプーンで押してエキスを絞り出し完成。こうした水出しのひと手間で茶葉の甘みがより引き出されるという。

お湯を入れるだけで作った一般的なお茶と飲み比べてみると、生徒からも「あっ！お茶の教室の味」「茶道をやっていたんですけど、その時の深みのあるお茶の味に近いような気がします。まろやかな感じ」という感想が。

大宅さんはスタジオにも登場。ドリンクサービスが遅くなってしまった場合や温度調節への要望といったシチュエーションでの対応について解説。さらにお子さんへの接し方についても語った。

孝太郎が「お子さんが（機内で）結構ぐずったりとか、なかなか泣き止まない場合もあるじゃないですか？」と対処について聞くと、「どうしたの？と言うのではなくて、どうしましたか？何かほしいものがありますか？と、きちんと一人の大人として（接する）」と大宅さん。

「大人として扱うことで、ここは自由にしていい家じゃないんですよということが伝わるかなと思いますので」とその意味合いを解説。大宅さんのそのような接し方に感激したことがきっかけで年賀状のやり取りをするようになったご家族もいるそう。

大宅さんのフライト先でのマストアイテムも紹介。スタジオには、フライトで持っていく2泊分のキャリーケースが登場。

その中には、非常食（まんじゅう、餅、スコーン）や、折りたたみ式のケトル、塩が。

ケトルについては「今時はホテルにもあるんですけれども、衛生的かな？と心配なことがあったりもしますので」と折りたたみ式のものを入れている。塩はうがいをする時に使ったりするとのこと。

「CAの頃みんなに支給されたもの」で「今（CAとしての）仕事はしてないんですけれどもいつも持ち歩くように」しているのは、人工呼吸をする時に使うポケットマスク。

中身には洗濯用の紐も。そして「これは何だかおわかりになりますか？」と大宅さんが見せてくれた容器は、しょうゆなどに使われる小分けの容器。ここに食器洗い洗剤を入れているという。「ここ（服）にパスタのソースが飛んだ（時）とか、タオルを湿らせてこれを少しつけて（服の）シミになったところを叩きますと色目が消えますので、その後水洗いしたらもう何も（シミが）残らない」という活用法だそう。

さらに、旅先での洗濯物を一晩で乾かすテクニックも紹介してくれた。

洗って軽く絞った衣類を、ホテルにあるバスタオルでくるくる巻く。「そしてバスマットがホテルにはありますので、バスマットの上に乗せて足で一生懸命踏みます」と、バスマットの上で踏んで脱水。そうすると「大体一晩で乾きます」とのこと。