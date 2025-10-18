ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席と4回裏の第3打席に2本のソロ本塁打を放った。

■相手ベンチは完全に沈黙

初回の第1打席で先頭打者アーチを記録。投打二刀流で圧巻のパフォーマンスを見せた大谷が、再び驚愕の一発を叩き込んだ。

ドジャース3点リードで迎えた、4回裏の第3打席。2死走者なしで大谷は、相手2番手チャド・パトリック投手の5球目内角低めカットボールを豪快にフルスイング。角度33度、速度116.9マイル（約188.0キロ）で高々と打ち上げられた打球は、打った瞬間に確信する飛距離469フィート（約142.9メートル）の豪快アーチとなった。

米メディア『ドジャース・ネーション』のポッドキャストで司会を務めるダグ・マッケイン氏は、自身のXに「これが地球上で最も偉大な野球選手です」と速報。ベンチの同僚たちは、フレディ・フリーマン内野手やミゲル・ロハス内野手らが頭を抱えて呆然。とてつもない一打に驚きを隠せない様子だった。

