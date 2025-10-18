「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大などが本戦出場権を獲得。１０位に立大が滑り込み、４年ぶりの予選会に回っていた法大がわずか１７秒差で１１位に沈み、１１年ぶりに本戦を逃した。

８５度の箱根出場を誇る法大がまさかの僅差で涙をのんだ。上位１０人がゴールした順位では５番目だったものの、最終総合タイムは１０時間３７分１３秒で、１０位の立大に１７秒及ばなかった。２大会前の箱根本戦では総合６位に入っている強豪を率いてきた坪田智夫監督（４９）は、呆然としながら取材に応じ「ゴールした段階で通ったと思ったので、まさか最後逆転されるているとは思わなかった。全く（気持ちの）整理が付いていない。（レース自体は）予定通りだったが、これが予選会の怖さ。このタイム差なら、普通は（本戦に）通る。今までにない落ち方」と虚空を見つめた。

大会直前にインフルエンザに感染した主力メンバー３人が体調不良で出場できなかったことも響いた。主将の花岡慶次（４年）は号泣し、「合計タイムだと例年なら（総合１０位以内で）ゴールできたと思うが、ライバルがそれ以上に力をつけて、自分たちがそれに勝てなかったところが素直な（気持ち）」と肩を落とした。取材が終わると、膝から崩れ落ち、関係者の肩を借りて立ち上がっていた。