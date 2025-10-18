ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾。さらに4回にはこの日2本目の一撃を放ち、米国の実況席が驚きの声を上げている。

4回2死走者なし、この日3度目の打席に立った大谷は右腕パトリックと対戦した。カウント3-1からの内角カットボールをすくい上げると、打球は右中間スタンドへ一直線。大谷もフェンスオーバーを確信し、打席でバットを放り投げた。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）という豪快弾だった。

これに驚いたのが米国の記者たち。「ニューヨーク・ポスト」の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏は自身のXに「オオタニのホームランは469フィート。最初のホームランは446フィートだった。しかもここまで無失点。まさに彼の独壇場だ。史上最高の選手だ」と投稿した。

また専門メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者も「本塁打の飛距離はそれぞれ446フィート、469フィート。ショウヘイ・オオタニはMLB史上最高の選手だ」とあまりの飛距離に驚いている。

米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者も「ショウヘイ・オオタニ、冗談じゃない。またさらに遠くへ打ったぞ。オーマイグッネス」と驚きの言葉を残した。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。完全復活の一発だ。



