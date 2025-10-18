ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。初回、3連続三振を奪った直後に9試合ぶりアーチとなる先頭打者弾を放った。さらに4回の第3打席で本日2発目。落下地点に衝撃が走っている。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪った。その直後の打席で先頭打者本塁打を放ったが、4回にも右翼スタンドに運んだ。打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾となった。

ネット上のファンも衝撃。ドジャースの場外に飛んでいきそうな“異常な当たり”に「どこまで飛ばすんだよ」「何これ！？夢？」「場外？！？！にフリーマン頭抱える…」などの声が寄せられた。

大谷はこのポストシーズンは不振で、この試合前まで38打数6安打の打率.158。長打は9月30日（同10月1日）のレッズ戦で放った2本塁打と、16日（同17日）に放った先頭打者三塁打の3本がすべてだった。



（THE ANSWER編集部）