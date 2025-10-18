伊藤歩、スカート捲り美脚見せ 沖縄でのビーチショットに「色白で綺麗」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】女優の伊藤歩が10月17日、自身のInstagramを更新。スカートから見える美しい脚のラインに反響が集まっている。
【写真】伊藤歩、美脚際立つビーチショット
伊藤は「びゅーてぃふるアイランド」と、沖縄県久米島のビーチで撮影した写真を公開。キャミソールワンピースの裾が濡れないように手で捲りながら海に足を入れており、スラリと伸びた美しい足のラインが際立っている。
この投稿に「洗練されてる」「可愛すぎる」「透明感すごい」「ナチュラルで素敵」「色白で綺麗」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
