トラウデン直美、鍛え上げられた腹筋披露「縦線綺麗」「健康的」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】モデルのトラウデン直美が10月16日、自身のInstagramを更新。へそ出しスタイルで美しい腹筋を披露した。
【写真】トラウデン直美「縦線綺麗」美腹筋披露
トラウデンは「気づいたら腹筋がよい感じ。笑」と綴り、写真を投稿。黒いショート丈のTシャツに黒いパンツのトレーニングスタイルで鍛え上げられた腹筋を披露した。
この投稿に「かっこよすぎる」「スタイル最強」「健康的で美しい」「完璧なボディ」「縦線綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
