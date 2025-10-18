松丸亮吾「乳首にシール貼ってる」美腹筋のぞく上裸ショット話題「面白すぎる」「バキバキでかっこいい」
【モデルプレス＝2025/10/18】謎解きクリエイターの松丸亮吾が10月16日、自身のInstagramを更新。上裸ショットを公開し、反響が寄せられている。
松丸は「＃沖縄 で ＃リドラ の ＃YouTube 撮影中〜〜！！」と、海をバックに引き締まった腹筋を見せた水着ショットを公開。「YouTubeのBAN対策で乳首にシール貼ってる！笑」と両乳首に丸いベージュのシールを貼り、サムズアップでポーズを取る姿を見せている。
この投稿に「BAN対策のシールに面白すぎる」「腹筋すごい」「可愛い顔にセクシーな体最高」「スタイルいい」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
