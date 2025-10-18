²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¤ê¤³¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¿åÃå»Ñ¸ø³«¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡ÛYouTuber¡¦²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ê¤³¤¬10·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¦ºÊ¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¿åÃå»Ñ
¤ê¤³¤Ï¡ÖWhat a Wonderful World¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿À¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤ª±¢¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð»Ä¤»¤Þ¤·¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÉ×¡¦¤¿¤Ä¤ä¤Ø¤Î´¶¼Õ¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜ»Ø¤»¤ê¤³¤Á¤ã¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö»ä¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¡Ö²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤È¤·¤ÆYouTube¤äInstagram¤Ê¤ÉSNS¤ò³«Àß¡£Åê¹Æ³«»Ï¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Åö»þ¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¼õÉÕ¾î¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬Êü¤Ä¡¢µã¤±¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎâÁ¤·¤¤¥é¥Ö¥é¥ÖÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê°ìÌöÏÃÂê¤Ë¡£
2023Ç¯4·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥×¥ë»þÂåÆ±ÍÍ¡¢¤æ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê2¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¤ÎÃæ¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¤ê¤³¡¢É×¡¦¤¿¤Ä¤ä»£±Æ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡²Ú¶â¥«¥Ã¥×¥ë¡¦¤ê¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
