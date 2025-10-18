◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地内周回コース＝２１・０９７５キロ）

前回の予選会で２３位敗退の芝浦工大は１８位で本戦出場を逃した。今季から就任した徳本一善監督（４６）は「今回は良くて１５位と思っていました」と冷静に受け止め、次回以降に箱根駅伝史上４５校目の初出場校を狙う。

予選会には４２校が出場し、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

今回の予選会の目玉チームのひとつが芝浦工大だった。今季から徳本監督が就任。チームは新たに生まれ変わった。

徳本監督は法大時代、箱根駅伝でスター選手として活躍。１２年に駿河台大監督に就任し、１０年目の２１年１０月の箱根駅伝予選会を突破し、２２年１月の本戦に駿河台大を初出場に導いた。２４年に２度目の出場を果たし、今年１月に退任が発表された。

芝浦工大は徳本監督の新興校を強化する手腕を評価し、今季から、准教授を兼ねて招聘（へい）した。さらに徳本監督を支えるコーチとして、麗沢大前監督の山川達也氏（４１）が就任する。それぞれ駿河台大と麗沢大を率いてきた二人は互いの指導方針、持ち味を認め合っており、絶好のコンビで芝浦工大の強化に努めている。

徳本監督は法大時代、箱根駅伝史上初めて茶髪とサングラスの姿で走った選手とされ、多くの「伝説」を残した。２年時は１区で区間賞。その年、２区でも坪田智夫（現法大監督）が区間賞を獲得。「オレンジエクスプレス旋風」を巻き起こした。３年時は２区で日本人トップの区間２位と好走し、首位浮上。その直後、日本テレビのインタビューでは頭の上から装着するウルトラマンのような奇抜なデザインのサングラスで登場し、新春の日本列島を驚かせた。４年時は暗転。２年連続で２区を走ったが、右ふくらはぎ肉離れのため、７・３キロ地点で途中棄権。大手町のスタートから２８・６キロ地点での途中棄権は今も大会史上最短記録として残る。

悪夢の２００２年箱根駅伝から、ちょうど２０年。徳本氏は、駿河台大の監督として箱根路に帰ってきた。教員の「自己啓発等休業」を活用して前年度に駿河台大心理学部３年に編入学した当時３１歳の今井隆生（現埼玉・鶴ヶ島市立藤中教員）を４区に起用。力走及ばずに区間最下位でタスキを埼玉・越生中教師時代の教え子だった５区の永井竜二（当時３年）に託した今井に対し、徳本監督が運営管理車から「２年間、ありがとう！ 謝ったらブッ飛ばすから！」と独特の表現でたたえたことは感動を呼んだ。１０区の阪本大貴主将（当時４年）は満面の笑みで大手町にゴール。初出場の駿河台大は１９位という結果以上のインパクトを残した。

一方の芝浦工大は、２０１１年に駅伝部を創設。駅伝プロジェクト入学者選抜試験を導入し、さいたま市の大宮キャンパスに全天候型のトラックや選手寮を完備。文武両道を貫き、大学創立１００周年を迎える２７年度までに理工学系私大初の箱根駅伝出場を目指している。

「今回は良くて１５位と思っていました。芝浦工大は選手も大学もポテンシャルがある。近いうちに（初出場を）仕留めてますよ」と徳本監督は自信を見せる。

今回で１０２回目となる長い歴史を誇る箱根駅伝で２校を初出場に導いた監督はいない。箱根駅伝史に残るドラマチックなランナーにして指導者。徳本監督率いる芝浦工大の挑戦は続く。

◇芝浦工大 １９２７年に有元史郎氏が東京・大森に前身の東京高等工商学校を創立。実学重視の技術者育成教育を継承して、４９年に芝浦工大が設置された。現在、工学部、システム理工学部、デザイン工学部、建築学部と大学院理工学研究科がある。東京・江東区に豊洲キャンパス、さいたま市に大宮キャンパスがあり、駅伝部は大宮キャンパスを拠点としている。工学や建築の分野で多くの優れたＯＢを輩出。スポーツ界の主なＯＢはプロ野球・西武元監督の伊原春樹氏ら。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆徳本 一善（とくもと・かずよし）１９７９年６月２２日、広島市生まれ。４６歳。美鈴が丘中１年から陸上を始め、３年時に全国大会で１５００メートル２位。広島市立沼田高３年時に全国高校総体１５００メートル２位。９８年に法大入学。箱根駅伝では１年１区１０位、２年１区区間賞、３年２区２位、４年２区途中棄権。２００２年に卒業し、日清食品に入社。０３、０４年に日本選手権５０００メートル連覇。１２年４月、駿河台大駅伝部監督に就任。２２年に駿河台大を箱根駅伝初出場に導いた。２５年１月に監督退任。長男・陽（ひなた）は青学大２年で箱根駅伝出場を目指している。